Manfred Starke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manfred Starke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manfred Starke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manfred Starke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manfred Starke 21 Şubat 1991 tarihinde Windhoek şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Namibya,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manfred Starke Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMD Sports GmbH yapmaktadır. Manfred Starke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manfred Starke'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manfred Starke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mnni_strke/

http://www.facebook.com/ManniStarke11

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Manfred Starke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manfred Starke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Manfred Starke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manfred Starke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında H. Rostock Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Bentwisch U17

1 Temmuz 2007 yılında H. Rostock U17

1 Temmuz 2008 yılında H. Rostock U19

1 Temmuz 2010 yılında H. Rostock II

1 Temmuz 2011 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2015 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC K'lautern

7 Eylül 2020 yılında FSV Zwickau

4 Temmuz 2022 yılında VfB Oldenburg

Manfred Starke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manfred Starke şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manfred Starke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Windhoek (1998-2004), FC Hansa Rostock (2004-2006), FSV Bentwisch (2006-2007), FC Hansa Rostock (2007-2010)

Namibya takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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