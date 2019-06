Manga’dan Aydınlı miniklere sürpriz ziyaret

Manga Grubu, Aydın'da "We could be the same" isimli şarkıları ile gösteri hazırlayan öğrencilere sürpriz yaptı. Öğrenciler, grup üyelerine gösterilerini sergiledi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'ndeki Karacaören İlkokulu Öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik hazırladı. Miniklerin Manga Grubu'nun "We could be the same" isimli şarkıları ile hazırladıkları gösteriye okul öğretmeni Helin Karadere Manga Grubunu da davet etti. Karadere Manga Grubu Solisti Ferman Akgül'e Twitter üzerinden ulaşarak, "Karacaören'de öğretmenim. 23 Nisan'da çocuk bayramında We Could Be The Same şarkısıyla gösteri yapacağız, sizler de Karacaören'e gelir misiniz?" şeklinde mesaj attı. Akgül ise mesaja, "İlk Aydın konserimizde mutlaka uğrayacağız" şeklinde karşılık verdi.

Sözlerini tutup, öğrenciler ile buluştular

Verecekleri konser için Aydın'a gelecek Manga üyeleri Karacaören Mahallesi'ni ziyaret ederek kendilerinin yolunu gözleyen çocuklar ile bir araya geldi. Öğrenciler 23 Nisan'da yaptıkları gösteriyi grup üyeleri için tekrarladı. Öğrencileri büyük bir memnuniyet ile izleyen Manga Grubu, gösteri sonrasında çocuklarla sohbet etti. Günün anısına çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren grup üyeleri sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerin gönüllerini fetheden grup adına konuşan Solist Ferman Akgül, "Turne düşerse mutlaka geliriz demiştik. Aydın'a bir saat mesafedeki Yenipazar Karacaöğren İlköğretim Okulu'na uğradık. Yolunuz açık olsun, teşekkürler çocuklar" dedi.

Öğretmen Helin Karadere ise Manga üyelerine ziyaretleri için teşekkür ederek, "Her şey bir tweet ile başladı. Manga grubu verdiği sözü tuttu. Miniklerim mutlu oldukça dünyalar benim oluyor. İyi insanlar var oldukça miniklerin yüzü hep gülecek. Unutmayın, önemli olan çocukların gözlerinin içinin güldüğünü görebilmek. Manga grubu da bizleri ziyaret ederek bunu gerçekleştirdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA