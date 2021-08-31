Mangal yasaklandı, tavuk fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti!

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan orman yangınları sebebiyle, illerde bazı noktalarda mangal yakmak yasaklanırken, bazı noktalarda ise saat kısıtlaması geldi. Durum böyleyken vatandaş mangal yapamayınca, tavuk talepleri azaldı. Bunun ardından fiyatlardaki artışını devam ettiren ızgaralık tavuk gruplarında ortalama kiloda 4 TL'lik fiyat düşüklüğü gözlemlendi. Yaşanan bu düşüşü yasaklara ve mangal sezonuna bağlayan Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk, yumurta fiyatlarının ise arttığını ifade etti.

IZGARALIK BÖLÜMDE DÜŞÜŞ YAŞANIRKEN, DÖNERLİK BÖLÜMDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Izgaralık beyaz etlerin fiyatlarındaki düşüşten söz eden Pamuk, döner yapımında kullanılan göğüs bölümünde fiyat artışı olduğunu belirterek, “Orman yangınları sonrası gelen yasakların ardından mangal sezonunda bir yavaşlama oldu. Satışlar azalınca durum tezgaha yansıdı. Aslında tavuk fiyatlarının daha da düşmesi lazımdı ama bekliyoruz. Tavuk fiyatları düşerken yumurta yükseliyor. Tavuk fiyatlarında ızgara türünde kilo başına 4 TL'lik bir düşüş yaşandı. Bütün tavuk fiyatlarında ise fazla bir indirim olmadı. Bütün tavukta kilo başına 1-1,5 TL bir düşüş yaşandı. Bütün tavuğun kilosu 18 TL'ye kadar geriledi. Izgara türlerinden but pirzolası 27 TL'den 22 TL'ye düştü. Kanat 30 TL'den 25 TL'ye düştü. Baget 24 TL'den 20 TL'ye düştü. Göğüs grubunda ise fiyatlar arttı. Çünkü göğüs ızgara grubunda değil ve her zaman döner yapılabiliyor. Göğüsün fiyatı 20 TL'den 28 TL'ye kadar çıktı” ifadelerini kullandı.

YUMURTA FİYATLARI ARTIŞA GEÇEBİLİR!

Taleplerin bu şekilde devam etmesi durumunda yumurta fiyatların yükselişin artacağını belirten Pamuk, “S boy denilen en küçük boy yumurtanın kolisi 18 TL'ye kadar düşmüştü. Şu anda ise yumurtanın kolisi 30 TL'ye kadar geldi. Bu artışı okul sezonun açılmasına bağlayabiliriz. Yumurta fiyatları bu trendde giderse fiyatlar 30 TL'de de kalmayacak. Ocak ayında yumurtanın kolisi 40-45 TL'ye gelmişti. Yeniden o fiyatlara gelebilir. Böyle giderse tekrardan altın yumurtlayan tavuk olacak” şeklinde konuştu.

Şu anda ortalama bütün bir tavuğun fiyatı 36 TL.