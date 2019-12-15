Mangala ve Koridor yarışmalarına büyük ilgi gösterildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mangala ve Koridor yarışmalarına çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orta Okullar Arası Mangala ve Koridor Müsabakaları Ferdi Sporlar Merkezinde başladı. Mangala ve Koridor yarışmalarına çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gösterildi.

Yarışmaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici sporcular ile Mangala oynadı.

Kaynak: İHA