Mangel Prendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mangel Prendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mangel Prendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mangel Prendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mangel Prendes 28 Haziran 2001 tarihinde Candás şehrinde doğmuştur. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Ángel Prendes Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mangel Prendes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mangel Prendes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mangel Prendes'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mangel Prendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mangel Prendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mangel Prendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mangel Prendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Depor Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında Depor Fabril

1 Temmuz 2021 yılında Oviedo Vetusta

1 Ocak 2023 yılında Real Oviedo

Mangel Prendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mangel Prendes şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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