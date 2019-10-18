İSTANBUL (AA) - Kadın, erkek ve çocuk giyim markası Mango, Sur Yapı Marka AVM'de mağaza açtı.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, moda sektöründe 35, Türkiye'de 22 yıldır varlığını sürdüren kadın, erkek ve çocuk giyim markası Mango, Bursa'daki Sur Yapı Marka AVM'de yeni açtığı mağazasıyla hizmet vermeye başladı.

Markanın kişiliğini yansıtacak geniş ve dinamik alışveriş alanı ile ziyaretçilerin alışveriş deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için tasarlanan mağaza, Bursalılara Sur Yapı Marka AVM'de hizmet verecek.

Kaynak: AA