Mani Hilmarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mani Hilmarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mani Hilmarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mani Hilmarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mani Hilmarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mani Hilmarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mani Hilmarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mani Hilmarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mani Hilmarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mani Hilmarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mani Hilmarsson 2 Haziran 1998 tarihinde Garðabær şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Máni Austmann Hilmarsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mani Hilmarsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mani Hilmarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mani Hilmarsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 15 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mani Hilmarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mani Hilmarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mani Hilmarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mani Hilmarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Aralık 2013 yılında FCK Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında FC Kopenh. U19

28 Şubat 2017 yılında Stjarnan

21 Şubat 2018 yılında ÍR

20 Temmuz 2018 yılında Stjarnan

21 Temmuz 2018 yılında HK Kópavogs

1 Ağustos 2019 yılında Akron Zips

1 Ocak 2020 yılında HK Kópavogs

22 Şubat 2020 yılında Leiknir

17 Şubat 2022 yılında Hafnarfjördur

Mani Hilmarsson kimdir

Mani Hilmarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mani Hilmarsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valur Reykjavík (-2008), Stjarnan (2009-2013), FC Kopenhagen (2014-2016)

Mani Hilmarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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Mani Hilmarsson nereli

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