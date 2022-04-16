Manifaturacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Manifaturacı görev tanımı nedir, Manifaturacı ne iş yapar, Manifaturacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Manifaturacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Manifaturacı Tanımı;

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Manifaturacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Manifaturacı Maaşları

Manifaturacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Manifaturacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Manifaturacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.02

Meslek Adı :

Manifaturacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendine ait kumaş, bez gibi dokuma ürünleri satışı yapılan işyerinde, satışı yapılacak ürünlerin temin edilmesini ve satışına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Manifaturacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyerinde kullanılacak, ihtiyaç olan malzemeler ile satışı yapılacak kumaş, bez gibi dokuma ürünleri temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

b) Çalıştırdığı eleman varsa bunların iş palanını ve organizasyonunu yapmak ve kontrol etmek,

c) Satışı yapılacak ürünlerin satış fiyatlarını belirlemek,

d) Satışa sunulacak ürün çeşitlerinin tasnif edilmesi, fiyatlarını ve özelliklerini gösterir etiketler asılması, vitrin, reyon, raf düzenlemeleri yapmak/yapılmasını sağlamak,

e) Müşterileri karşılamak, almak istediği ürünleri göstermek, özelliklerini anlatmak,

f) Satışı yapılan ürünlerin paketlemek ve müşteriye teslim etmek/edilmesini sağlamak,

g) Satışı yapılan ürünlerin ücretini tahsil etmek, satış fişini düzenleyerek müşteriye vermek,

h) Müşterilere satışı yapılan ürünlerle ilgili, kullanımları, temizlenmeleri, korunmaları gibi konularda bilgiler vermek,

i) Satışı yapılan ürünlerle ilgili, müşterilerden gelen istek, memnuniyet ve şikayetlerle ilgili gerekenleri yapmak,

j) Üretim hatasından dolayı iade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak/yapılmasını sağlamak,

k) Ürün stoklarını kontrol etmek, biten ve azalan ürünleri temin etmek,

l) Satış işlemleri ile ilgili gerekli kayıtları tutmak/tutulmasını sağlamak,

m) İşyerine ait vergi, resim, harç gibi aidat ve ödemeleri yapmak/yapılmasını sağlamak,

n) İşyerinin temizlik ve düzenini sağlamak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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