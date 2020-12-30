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Manisa 1 - 1 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Manisa, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Manisa 1 - 1 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Manisa, Sarıyer ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Sarıyer taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  18. hafta maçında Manisa sahasında Sarıyer ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisa - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Manisa - Sarıyer Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00

Manisa Sarıyer Maçının Hakemleri
Celal Bayraklı(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Olcar(dördüncü Hakem)

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 70. Oğuz Yıldırım, 3. Şaban Özel, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 66. Adem Koçak, 7. Savaş Yılmaz, 17. Okan Deniz, 10. Ömer Bozan, 78. Bertul Kocabaş, 20. İlyas Çakmak

Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 15. Ozan Solak, 33. Hüsnü Başkurt, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 42. Mahmut Bilir, 8. Fatih Gül, 9. Furkan Yaman, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 11. Barış Memiş, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK18153056144842
2Hekimoğlu Trabzon16103334153319
324Erzincanspor1695228143214
4Sarıyer168712263116
5Uşak Spor1786331203011
6Amed Sportif168352421273
7Kocaelispor138231712265
8Ankara Demirspor1465325152310
9Sancaktepe FK136342112219
10Afjet Afyonspor15555172220-5
11Çorum FK145362620186
12Kahramanmaraşspor15384172117-4
13Zonguldak Kömürspor17458172617-9
14Ergene Velimeşe173410193613-17
15Niğde Anadolu FK16268132812-15
16İnegölspor15258152511-10
17Hacettepe Spor17231211309-19
18Gümüşhanespor16231116399-23
19Şanlıurfaspor15131113466-33

Fikstür

30.12.2020Kocaelispor3-1Zonguldak Kömürspor
30.12.2020Manisa FK1-1Sarıyer
30.12.2020Niğde Anadolu FK2-2Şanlıurfaspor
30.12.2020Sancaktepe FK1-1Kahramanmaraşspor
30.12.2020İnegölspor1-1Uşak Spor
30.12.2020Çorum FK4-0Gümüşhanespor
30.12.2020Ankara Demirspor0-024Erzincanspor
30.12.2020Afjet Afyonspor1-0Hacettepe Spor
30.12.2020Ergene Velimeşe0-5Hekimoğlu Trabzon


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