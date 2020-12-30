Manisa 1 - 1 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Manisa, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Manisa, Sarıyer ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Sarıyer taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 18. hafta maçında Manisa sahasında Sarıyer ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Manisa - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
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Manisa - Sarıyer Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00
Manisa Sarıyer Maçının Hakemleri
Celal Bayraklı(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Olcar(dördüncü Hakem)
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 70. Oğuz Yıldırım, 3. Şaban Özel, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 66. Adem Koçak, 7. Savaş Yılmaz, 17. Okan Deniz, 10. Ömer Bozan, 78. Bertul Kocabaş, 20. İlyas Çakmak
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 15. Ozan Solak, 33. Hüsnü Başkurt, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 42. Mahmut Bilir, 8. Fatih Gül, 9. Furkan Yaman, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 11. Barış Memiş, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|48
|42
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|16
|10
|3
|3
|34
|15
|33
|19
|3
|24Erzincanspor
|16
|9
|5
|2
|28
|14
|32
|14
|4
|Sarıyer
|16
|8
|7
|1
|22
|6
|31
|16
|5
|Uşak Spor
|17
|8
|6
|3
|31
|20
|30
|11
|6
|Amed Sportif
|16
|8
|3
|5
|24
|21
|27
|3
|7
|Kocaelispor
|13
|8
|2
|3
|17
|12
|26
|5
|8
|Ankara Demirspor
|14
|6
|5
|3
|25
|15
|23
|10
|9
|Sancaktepe FK
|13
|6
|3
|4
|21
|12
|21
|9
|10
|Afjet Afyonspor
|15
|5
|5
|5
|17
|22
|20
|-5
|11
|Çorum FK
|14
|5
|3
|6
|26
|20
|18
|6
|12
|Kahramanmaraşspor
|15
|3
|8
|4
|17
|21
|17
|-4
|13
|Zonguldak Kömürspor
|17
|4
|5
|8
|17
|26
|17
|-9
|14
|Ergene Velimeşe
|17
|3
|4
|10
|19
|36
|13
|-17
|15
|Niğde Anadolu FK
|16
|2
|6
|8
|13
|28
|12
|-15
|16
|İnegölspor
|15
|2
|5
|8
|15
|25
|11
|-10
|17
|Hacettepe Spor
|17
|2
|3
|12
|11
|30
|9
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|16
|2
|3
|11
|16
|39
|9
|-23
|19
|Şanlıurfaspor
|15
|1
|3
|11
|13
|46
|6
|-33
Fikstür
|30.12.2020
|Kocaelispor
|3-1
|Zonguldak Kömürspor
|30.12.2020
|Manisa FK
|1-1
|Sarıyer
|30.12.2020
|Niğde Anadolu FK
|2-2
|Şanlıurfaspor
|30.12.2020
|Sancaktepe FK
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|30.12.2020
|İnegölspor
|1-1
|Uşak Spor
|30.12.2020
|Çorum FK
|4-0
|Gümüşhanespor
|30.12.2020
|Ankara Demirspor
|0-0
|24Erzincanspor
|30.12.2020
|Afjet Afyonspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|30.12.2020
|Ergene Velimeşe
|0-5
|Hekimoğlu Trabzon