Manisa Akhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Akhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Akhisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Akhisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Akhisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akhisar ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,709 (km²) si Akhisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Akhisar nüfusu 174 bin 850 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Akhisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

174 bin 850 kişidir.

Manisa Akhisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 10,5 olarak gerçekleşmiştir.

Akhisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,839956 Enlem : 27,839956

Akhisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Akhisar ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Akhisar ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akhisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020