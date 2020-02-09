Manisa BBSK U16 Takımı Manisa Şampiyonu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor U16 Basketbol takımı, final maçında karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 59-37'lik skorla yenerek, Manisa grubunun namağlup şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa U16 Erkekler Basketbol Ligi'nin şampiyonu oldu. Manisa grup finali, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediyespor arasında Muradiye Spor Salonu'nda oynandı. Etkili oyununu maç boyunca sürdüren Manisa BBSK, ilk periyodu 13-11 önde bitirdi. Düşük skorların atıldığı ikinci periyot, 24-22 sonuçlandı ve Manisa BBSK devre arasına 2 sayılık farkla önde girdi. Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Periyodun bitimine 5 dakika kala 29-31 geride olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibi karşısında 10-0'lık bir seri yakaladı ve 39-31'lik skorla, üçüncü periyot sonuçlandı. Müsabakanın dördüncü setinde 20 sayı bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu periyotta sadece 6 sayı yedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 59-37'lik skorla, karşılaşmayı kazandı ve U16 Erkekler Basketbol Ligi'nin namağlup Manisa şampiyonu olarak büyük bir sevinç yaşadı. Manisa Şampiyonu olan Manisa BBSk, 25-29 Şubat'ta Kütahya'da düzenlenecek olan Ege Bölge Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

İki Takım şampiyon oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesporun altyapı takımları, oynadıkları liglerde aldıkları başarılı sonuçlarla adından söz ettirdi. Geride kalan hafta, U18 Basketbol takımı grubunu namağlup tamamlayıp, şampiyonluğunu ilan etmişti. U16 takımı aldığı sonuçla, namağlup grup şampiyonluğunu elde etti. U14 takımı ise, mücadele ettiği grubunu Manisa ikincisi olarak tamamladı.

Kaynak: İHA