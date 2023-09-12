Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, hem Süper Lig hem de Avrupa kupasında mücadele edeceği yeni sezon hazırlıklarını başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, hem Süper Lig hem de Avrupa kupasında mücadele edeceği yeni sezon hazırlıklarını başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sürdürüyor.

Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde gerek hazırlık maçları gerekse de yapılan antrenmanlarla form grafiğini artıran yeşil-beyazlı takım, yeni haftaya çift antrenmanla başladı. Dünya Kupasından dönen yıldız oyuncu Pako Cruz da antrenmana çıktı. John Roberson da yaşadığı sakatlığın ardından takımla birlikte toplu antrenmanlara başladı.

Başkan Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de antrenmanı ziyaret etti

Yeni sezonda iki kulvarda birden mücadele edecek olan yeşil-beyazlı takımın antrenmanını Kulüp Başkanı Bora Çaylan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar, Mustafa Pekçetin, Akif Özer, Onur Örenay da ziyaret etti. Başkan Çaylan, "İki kulvarda birden mücadele edecek iyi bir kadro kurduk. Bunu da kısa sürede yaparak takımımızın uzun süre birlikte antrenman yapmasını ve kısa sürede kaynaşmasını sağladık. Hedefimiz Süper Lig'de play-off yapmak, Avrupa Kupası'nda da gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek olacak. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza başarılarla dolu, sakatlıksız bir sezon diliyorum. Bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Potanın Tarzanları, Ege Cup'ta 14 Eylül'de Petkimspor ile saat 18.00'da oynayacak. Merkezefendi Denizli Basket ile Bahçeşehir Kolejinin de yer aldığı turnuvada Cumartesi günü kazanan ve kaybeden takımlar birbirleriyle karşılaşacak.

Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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