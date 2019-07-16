Manisa BBSK’da hedef 1. Lig

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Afyon'da yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktörü İlker Püren yönetiminde bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Başkan Mevlüt Aktan ve kulüp CEO'su Levent Devrim, Afyon kampında takımı yalnız bırakmadı. Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde yapılan sezonun ilk antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından topla dayanıklılık çalışması yapıldı. Yarı sahada oyunun ardından antrenman stertching ile sona erdi. Afyonkarahisar'da iki etaplı kamp dönemi geçirecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 27 Temmuz tarihinde ilk etap dönemini tamamlayacak. İki günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışması yine Afyonkarahisar'da 30 Temmuz tarihinde toplanacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hazırlık maçı programı ikinci etap kamp döneminde başlayacak.

Aktan, "İkinci yılımızda hedefe ulaşmak istiyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Afyonkarahisar'da başlayan yeni sezon hazırlık kampına kulüp başkanı Mevlüt Aktan da katıldı. TFF 2. Lig'de mücadele verecekleri ikinci yılda hedefe ulaşmak istediklerini söyleyen başkan Mevlüt Aktan, "Afyon'da hayırlısıyla yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğumuz mücadele ile tüm futbolseverlerin takdirini kazanan bir Manisa Büyükşehir Belediyespor vardı. TFF 2. Lig'de ilk yılımızda finalin kapısından döndük. İnşallah 2019-2020 futbol sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u hedefe ulaştıracağız. Yaptığımız takviyelerle kadromuzu güçlendirdik" dedi.

"Ciddi rakiplere karşı hazırlık maçları oynayacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü İlk Püren ise, Afyonkarahisar'da başlayan yeni sezon hazırlıklarında ilk antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Öncelikle yeni sezonun Manisamız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'de mücadele verdiği ilk yılda maalesef Fatih Karagümrük ile oynanan yarı final maçında elenerek hedefe ulaşamadı. Bu senede aynı hedef doğrultusunda sezona başladık. İyi bir kadro yapılanmasıyla yeni sezon hazırlıklarına bugün başladık. Bu süreçteki en büyük hedefimiz takıma katılan yeni oyuncularımızla, eski futbolcular arasında kaynaşmayı sağlayıp lige en iyi şekilde başlamak. Bütün hazırlık maçlarımızı ikinci etapta ve ciddi rakiplere karşı oynayacağız. Lige damgasını vuracak oyun anlayışı ve ligde kendisini hissettirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor olma adına bütün çalışmalarımızı son hızıyla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA