Manisa BBSK’lı karatecilerden 7 madalya daha

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 83 kulüp ve 783 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Diamond Cup Karate Turnuvası'na katılan Manisa BBSK Karate Takımı 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Manisa BBSK’lı karatecilerden 7 madalya daha

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 83 kulüp ve 783 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Diamond Cup Karate Turnuvası'na katılan Manisa BBSK Karate Takımı 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 83 kulüp ve 783 sporcunun katılımıyla Diamond Cup Karate Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü temsilen 19 sporcu ile katıldı. Turnuvaya katılan Manisa BBSK Karate Takımı sporcularından Semih Furkan Kumcu, Yağmur Toygar ve Kevser Koparan gümüş madalya kazanırken, Asya İkra Erce, Hamza Abed, Hakan Yıldız ve Batuhan Bayır bronz madalya kazandı. Turnuvada Utku Tan ve Mehmet Talha Kartal 5., Tuba Belge ve Rukiye Hayder Najm 7. olurken Ceylin Ferihan Uyanık da 9. oldu.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz yaptığı açıklamada, "Derece yapan yapamayan tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik eder önümüzdeki hazırlık müsabakalarında başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz" dedi.

Manisa BBSK’lı karatecilerden 7 madalya daha

Manisa BBSK’lı karatecilerden 7 madalya daha

Manisa BBSK’lı karatecilerden 7 madalya daha

Manisa BBSK’lı karatecilerden 7 madalya daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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