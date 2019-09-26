Manisa BBSK’nın Kış Spor Okullarına büyük ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ortak çalışması kapsamında futbol, basketbol, yüzme, cimnastik, yüzme, okçuluk ve tenis branşlarında açılacak olan kış spor okulları öncesinde ilginin fazla olması yönetimi sevindirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından futbol, basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, okçuluk ve tenis branşlarında açılacak olan kış spor okulları öncesinde kayıtlar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, toplam 7 branşta açılacak olan kış spor okullarında kayıt işlemlerinin devam ettiğini söyleyerek, "Kış spor okullarımızda çalışmalar 5 Ekim tarihinde başlayacak. Şu ana kadar ilginin fazla olması bizleri sevindirdi. Kayıt işlemleri voleybol, basketbol, yüzme, cimnastik, okçuluk, tenis branşlarında Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu Spor Tesisleri'nde, futbolda ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde devam ediyor. Yaz spor okullarında olduğu gibi kış spor okullarında da öğrencilerimiz uzman eğitmenler eşliğinde hizmet alacaklar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde Manisamızın gençlerine her dönem spor yapma imkânı sağlıyoruz. Her şey Manisa gençliği için" diye konuştu.

Kaynak: İHA