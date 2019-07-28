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Manisa BŞB'de Umut gitti

TFF 2. Lig'de bu sezon hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ayrılık yaşandı.

Manisa BŞB'de Umut gitti

TFF 2. Lig'de bu sezon hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Transferde hareketli günler geçiren yeşil-beyazlılar yeni sezonda kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Umut Sözen'le yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşarak Manisa ekibine veda eden deneyimli futbolcu, Tuzlaspor'a imza attı. Umut, geçen sezon Manisa BŞB'de sadece 8 maça çıkıp 1 gol attı.

DHA

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