Manisa BŞB'de Volkan Okumak tamam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, gurbetçi orta saha oyuncusu Volkan Okumak'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Giresunspor'da oynayan Almanya doğumlu Volkan için Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Afyonkarahisar'da kamp yaptığı Korel Termal Otel'de imza töreni düzenlendi. Kulüp CEO'su Levent Devrim, "Yeni sezonda zorlu bir lig maratonu bizleri bekliyor. Kıran kırana geçecek olan şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurduk. Son olarak Giresunspor'da forma giyen Volkan Okumak'la 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 29 yaşındaki Volkan Okumak ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyespor büyük hedefleri olan bir kulüp. Şampiyonluk yolunda kulübüme elimden gelen katkıyı sağlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.

DHA