Manisa Büyükşehir, 120 bin kasanın dağıtımına Demirci’de başladı

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması ve küçük üreticilerin üretime teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirdiği projeleriyle kamuoyunun takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, meyve üreticilerine yönelik olarak hazırladığı kasa desteği projesini Demirci'den başlattı.

Kırsal alanda uygulamaya aldığı projelerle Manisa tarımına ve çiftçisine büyük destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı destekleri çerçevesinde 12 bin üreticinin yüzde 100 hibe ile faydalanacağı önemli bir projenin daha başlangıcını yaptı. Demirci Tarım Merkezi'nde bin 600 meyve üreticisine yüzde 100 hibeli 16 bin adet meyve kasasının dağıtıldığı törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Demirci İlçe Tarım Müdürü Faruk Şenyurt, Demirci Belediye Başkan Yardımcısı Akif Altınbaşak, Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Gökhan Demir, mahalle muhtarları ve binin üzerinde üretici katıldı.

16 bin meyve kasası dağıtım töreninde açılış konuşmasını Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya yaptı. Karakaya, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin bize gerçekten çok büyük yardımları oldu. Ekipman dağıtımları, yem bitkileri temini, içerisinde bulunduğumuz Demirci Tarım Merkezi'nin yapımında çok büyük katkıları oldu. Demirci artık tarımın başkenti olup ilerleyecektir. Onun için biz de bizlere verilen ekipmanların, aletlerin ve diğer yardımların kıymetini bilelim. Verilen fidan desteklerini, dağıtılan tohumları toprakla buluşturalım ki ekonomiye dönüştürelim. Sizlerin huzurunda Manisa Büyükşehir Belediyemize ve Başkan Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Karakaya'nın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, üreticilere seslendi. Öztozlu, "Kurulduğu günden bugüne kırsal kalkınmaya bütçesine oranla en fazla destek veren belediyeler arasında birinci sırada olduğumuz için gururluyuz. Pandemi sürecini geride bıraktık, küresel ısınma devam ediyor, yakın coğrafyamızda süren Rusya-Ukrayna savaşı da dünyaya tarımın olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha hatırlattı. Tarımın ne kadar önemli olduğunu biz zaten biliyorduk ama son 3 yılda bu alandaki desteklerimiz ivmelenerek devam etti. Geçen sene kırsal kalkınmaya 70 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Bu sene Başkanımız Cengiz Ergün, toplam 122 milyon liralık bir destek paketi açıkladı. Daha sonra ilave olan projelerle KDV dahil 150 milyon liraya yaklaşan bir bütçe oldu. 38 farklı kalemde kırsala destek veriyoruz. Meyve Üreticilerine 100 Bin Kasa Desteği projesi olarak yola çıkmıştık, sizlerden gelen talepleri başkanımıza ilettik, kendisi de gereken neyse yapın diyerek ilave 20 bin kasanın daha dağıtılmasının talimatını verdi. 120 bin adet kasanın dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bunların da 16 bin tanesini Demirci'de siz değerli üreticilerimize vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'nun konuşmasının ardından Demircili bin 600 meyve üreticisine 10'ar adet yüzde 100 hibeli meyve kasaları dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)