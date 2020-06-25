Manisa Büyükşehir Belediyesinden sıfır atık duyarlılığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda temasını sıfır karbon salınımının oluşturduğu 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'na yönelik ön çalışma toplantısı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerini sürdürürken aynı zamanda da çevre sağlığını ön planda tutmaya özen gösteriyor. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir çevre için yapılan çalışmaların yanında çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla da çeşitli etkinlikleri hayata geçiriyor. Bu yılın temasını oluşturan 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş katıldı.

50 belediye ile toplantı yapıldı

Toplantıda sağlıklı bir çevre için sıfır karbon salınımına dikkat çekilirken, hafta kapsamında yapılacak olan sıfır karbon salınımlı hareketlilik üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, geçtiğimiz hafta Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası'yla ilgili olarak telekonferans gerçekleştirdiğini belirterek, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili genel müdürler ve 50'ye yakın belediyenin katılımı ile toplantı yapıldığını söyledi.

"Karbon salınımını azaltmak hedefimizde"

Manisa Büyükşehir Belediyesi adına toplantıya kendisinin katıldığını söyleyen Yıldırım, "Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili bir çalışma oluşturmuştuk. Bu çalışma içinde belirli konu başlıkları vardı. Bunlardan birisi sıfır emisyon kavramı. İkincisi ise bisiklet yollarının yaygınlaştırılması. Bununla ilgili de özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ve İmar Dairesi Başkanlığı'na, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bisiklet yolları ile ilgili talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Birim Başkanı da toplantıda yer alıyordu. Cumhurbaşkanlığı olarak bunu destekleyeceğini beyan etti. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanımız da telekonferansta konuşmaya katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına da bununla ilgili çalışmalar yapalım dedikten sonra bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır emisyon kavramını yaptığımız katı atık bertaraf tesisi ile atık su arıtma tesislerimizle, trenle çöp taşıma projemiz ile belki bu fark edilmez ama gürültü emen asfaltlarımızla, 27 kilometresi şu an yapılan ve toplamda 80 bin metre hedeflenen bisiklet yolu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan kültürel etkinlikler ile araçsız gün ve hafta etkinlikleri ile sahip olduğumuz Avrupa'nın en büyük elektrikli otobüs filosu ile belediyemizin temel ilkesi olarak hedefimize karbon salınımının düşüşünü almış durumdayız. Elektrikli otobüs filosu sıfır karbon, sıfır emisyon ve sera gazındaki azalma demektir bu. Umarım bu toplantı verimli geçer, ülkemize ve Manisa'mıza hayırlı olur. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bir takım etkinlikler olacak. Bu etkinliklerde de iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA