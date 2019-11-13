Manisa Büyükşehir Belediyesinin logosu tescillenecek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyonların çalışmalarını tamamlaması için ara verilen toplantıda, gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı. Mecliste ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesinin 1978'den bu yana kullanılan logosunun tescili için işlemlere başlanacağı da belirtildi.

Meclis günden maddelerinin oylanmasına geçilmeden önce meclis üyelerine hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Meclis toplantımızı açmadan önce 10 Kasım Pazar günü ağabeyi Candar Palabıyık'ı kaybetmenin acısını ve hüznünü yaşayan Meclis Üyemiz Mehmet Palabıyık'a ve kederli Palabıyık ailesine taziyelerimi sunuyor, merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı gün eski Manisa Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü, Birlik Vakfı Başkanı değerli büyüğümüz Halis Orhan da Hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum. Dün de Şehzadeler ilçemize bağlı Yeniköy Mahallesi muhtarımız Mustafa Tan'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Değerli muhtarımıza da Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Yeniköylü hemşerilerime başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Atatürk Haftası dolayısıyla büyük önderi saygıyla anan Başkan Ergün, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, bu büyük dehayı bir kez daha huzurlarınızda saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Ölümsüz fikirleri sonsuza kadar yolumuzu aydınlatacaktır. 20 Kasım'da geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayacağız. Manisa Büyükşehir belediyesi olarak, evlatlarımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi, spora, eğitime ve meslek edindirmeye yönelik hizmetlerimizle yetiştiriyoruz. Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimiz, Gençlik Merkezlerimiz, Dershanelerimiz ve Belediyespor Kulübümüzle binlerce evladımıza kucak açıyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

Öğretmenlere ve kadınlara mesaj

Öğretmenler Günü'nü kutlayan ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne de değinen Başkan Ergün, şunları söyledi: "24 Kasım, anne-babalarımızdan sonra üzerimizde en büyük emekleri olan öğretmenlerimizin günü. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit düşmüş öğretmenlerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve görevlerinin başında olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Sözlerime son vermeden önce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe de değinmek istiyorum. Hiçbir birey cinsiyetinden dolayı diğerinden üstün değildir. Bu anlayıştan hareketle şiddetin her türlüsünü kınıyor, kadın ve şiddet sözcüklerinin hiçbir zaman bir araya gelmeyeceği bir dünya diliyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Büyükşehir Logosu tescil edilecek

Konuşmanın ardından meclis gündem maddeleri oylanarak, karara bağlandı. Mecliste Manisa Büyükşehir Belediyesinin 1978'den bu yana kullanılan logosunun tescili için işlemlere başlanacağı da belirtildi. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından komisyonların çalışmalarının tamamlanması için 26 Kasım Salı günü, saat 18.00'de yeniden toplanmak üzere birleşime ara verildi.

Kaynak: İHA