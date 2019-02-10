Manisa Büyükşehir Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-3

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Ünal Doğru (xx), Samet Özkul (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (x) - Mehmet (x), Ufukhan (xx), Erman (x), Erhan (xx), Emir (x) (Dk. 46 Samican x), Onur (xx), Umut (x) (Dk. 64 Musa Sinan x), İsmial Haktan (x) (Dk. 46 Yaser x), Zafer (x), Sinan (x)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (xx) - Eyüpcan (xx), Ahmet Kaan (xx), Burak (xxx) (Dk. 88 Mehmet Bektaş), İbrahim (xxx) (Dk. 72 Emre xx), Erçin (xx), Batuhan (xx), Samet (xxx), Caner (xx), Akın (xx) (Dk. 76 Hasan xx), Mehmet Atik (xx)

GOLLER: Dk. 2 Burak, Dk. 42 ve Dk. 62 İbrahim (Etimesgut Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Erman (Manisa BŞB)

SARI KARTLAR: Mehmet, Erman (Manisa BŞB), İbrahim, Samet, Batuhan (Etimesgut Bld)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Bu sonuçla galibiyet hasreti 5 haftaya yükselen Manisa temsilcisi 35 puanda kalırken, Başkent ekibi 30 puana ulaştı. Etimesgut Belediyespor'un gollerini 2. dakikada Burak, 42. ve 62. dakikalarda İbrahim kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da savunma oyuncusu Erman, 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

2. dakikada konuk takım öne geçti. İbrahim'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Burak'ın sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

6. dakikada sol kanattan gelişen Manisa atağında ceza sahası dışında Zafer'in vuruşunda kaleci Osman topu iki hamlede kontrol etti.

11. dakikada ev sahibi ekip atağında ceza sahası dışında topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Osman gole izin vermedi.

42.dakikada Etimesgut Belediyespor'dan Burak'ın pasında ceza sahasında topla buluşan İbrahim'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

62. dakikada Erçin'in uzun topunda Manisa defansının arkasına sarkan İbrahim, kaleci Yusuf'un üstünden aşırtma bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-3.

DHA