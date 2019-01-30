Manisa Büyükşehir Belediyespor’da iki ayrılık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Artun Akçakın ve Hüseyin Cihan Avcu ile yollar ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İki futbolcumuza kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızda herhangi bir problem yaşamadan kendileriyle karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Hem Artun'a hem de Cihan'a bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA