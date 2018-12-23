Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yeni başlangıç
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Sivas Belediyespor yenilgisiyle 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor,...
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Sivas Belediyespor yenilgisiyle 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde 30 Aralık'a kadar Halil Onultmak Tesisleri'nde çalışacak Manisa temsilcisi, ardından 2 gün izin yapıp 2-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.
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DHA
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