İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yeni başlangıç

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yeni başlangıç

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Sivas Belediyespor yenilgisiyle 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor,...

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yeni başlangıç

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Sivas Belediyespor yenilgisiyle 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde 30 Aralık'a kadar Halil Onultmak Tesisleri'nde çalışacak Manisa temsilcisi, ardından 2 gün izin yapıp 2-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.