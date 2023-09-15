Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Libya’nın yardımına koştu

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Libya'ya hareket etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Libya’nın yardımına koştu

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Libya'ya hareket etti. Ekipler, AFAD Başkanlığı tarafından yapılacak olan görevlendirme sonrası yardım çalışmalarına destek verecek. Yola çıkan itfaiye ekiplerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu uğurlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Libya'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Libya'da görevlendirildi.

Araç, ekipman ve teçhizatlarını hazırlayan, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal başkanlığındaki 10 kişilik ekibi Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ziyaret etti. Personellere seslenen Öztozlu, "Yolunuz açık olsun. Bizim bir pankartımız vardı "Görev yerimiz vatanımızın her yeri" diye. Bu ekip daha önce vatanımızın her yerinde görev yaptı. Elâzığ'da, Tunceli'de, orman yangınları, sel felaketleri, depremlerde görev yaptınız. Şimdi de size yurt dışında, Libya'da ihtiyaç var. Devletimiz de sizleri Libya'da görevlendirdi. Bu bizim için büyük bir onur kaynağı. Eşleriniz çocuklarınız sizinle ne kadar gurur duysa azdır. Orada Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edeceksiniz. Bunu layıkıyla temsil edeceğinize şüphemiz yok. Eskiden yurt içinde Manisa'yı temsil ediyordunuz, şimdi de Libya'da Türk Devleti'ni temsil edeceksiniz. Orada da çalışmalarınızda özverinizle büyük takdir toplayacağınıza eminim. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Kazasız belasız gidin, dönün. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de sizlere teker teker selamları var. Kendisiyle görüştüm görevi anlattım. Daire Başkanımız Gürhan İnal başınızda olacak. Biz sizlerle gurur ve onur duyuyoruz. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Çok kutsal bir meslek sizinki. Oraya gittiğinizde belki canlar kurtaracaksınız. Belki insanların yarasına merhem olacaksınız. Belki Türk Devleti'nin adını dünyaya duyuracaksınız. Çok gururlu onurlu bir görev, ben gerçekten duygulandım. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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