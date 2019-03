Manisa Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine sağladığı yardımları sürdürüyor. Bu kapsamda, 2. Amatör Küme, kadın futbol takımları ve işitme engelli spor kulüplerine 260 bin liralık nakdi yardımda bulunuldu.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin ardından amatör spor kulüplerine nakdi destekte bulunmaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yardımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, düzenlenen Oda ve Dernekler Hizmet Binası Seminer Salonu'nda yardımda bulunulan kulüp yöneticileri adına Amatör Spor Kulüpleri Manisa Şube Başkanı Erol Timur'a yardım çekini takdim etti. Törende, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ve 2. Amatör kümede mücadele eden spor kulüplerinin yöneticileri ile sporcuları katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşma yapan Amatör Spor Kulüpleri Manisa Şube Başkanı Erol Timur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e amatör spor kulüplerine 2014 yılından beri verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

"Yaptığımız bu yatırımlar, Manisa'mıza başarı olarak geri dönecektir"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreni vesilesiyle amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcularıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçtiğimiz Aralık ayında 2 Bölgesel Amatör Lig takımımıza 10'ar bin; 12 Süper Amatör Lig takımımıza 7'şer bin ve 1. Amatör Lig'de mücadele eden 32 takımımıza da 5'er bin lira olmak üzere toplam 46 kulübümüze 264 bin lira tutarında yardım yapmıştık. Bugün de 2. Amatör küme, kadın futbol takımları ve Sağır ve Dilsizler spor kulüplerimize nakdi yardım yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu saydığım branşlardaki toplam 65 kulübümüze 4'er bin lira olmak üzere 260 bin liralık yardım yapıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı ya da çorbada tuzumuz olsun anlayışıyla bu desteği yapıyoruz. Helali hoş olsun. İnşallah yaptığımız bu yardımlar, Manisa'mıza başarı olarak geri dönecektir. Sonuç itibariyle çocuklarımız ve gençlerimiz, bu yardımlar aracılığıyla kendilerini geliştirecekler" dedi.

Manisa'nın kültürün, sanatın ve sosyal aktivitelerin yanı sıra sporda da adından sıkça söz ettiren önemli bir şehir olduğunu belirten Başkan Ergün, "Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime ve spora büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, iyi eğitim almış her genç, ülkemizin geleceği ve aydınlığı için birer ışık oluyor. Spor yapan çocuklarımız paylaşmayı, disiplini ve güzel ahlaklı olmayı öğreniyor" ifadelerini kullandı.

Gençler için spor alanları inşa ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede eğitim ve spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Ergün, "5 milyon 750 bin liralık yatırımla Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, 3 milyon 120 bin liralık yatırımla Mümin Özkasap Spor Tesisleri, 600 bin lira bedelle yenilediğimiz Halil Onultmak Spor Tesisleri, 2 milyon 300 bin liralık yatırımla Necmi Temizel Spor Tesisleri, 6 bin lira bedelle tamir ve bakımını yaptığımız Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri gibi çok sayıda tesisi ya sıfırdan inşa ettik ya da mevcut olup atıl durumda kalan tesisleri hizmete kazandırdık. Yaklaşık 14 milyon liralık bir yatırımla sıfırdan yenilemesini yaptığımız Tevfik Lav Spor Tesisleri, hizmete açıldı. İçerisinde 1 adet futbol sahası, 3 adet tenis kortu, spor salonu, yatakhane binası, 770 kişi kapasiteli tribünü; antrenör, hakem, sağlık, doping, masaj, soyunma ve toplantı odaları ile malzeme deposu gibi tüm detaylar mevcut. Yine yaklaşık 3,5 milyon lira yatırımla Fikri Bayrıl Spor Tesislerimizin yanında yaptığımız sporcu kamp merkezini gidip görmenizi isterim. 54 yatak kapasiteli içerisinde yok yok diyebileceğimiz özellikleriyle otel konforunda, misafir sporcuların kalabileceği güzel bir tesisi Manisa'mıza kazandırdık. Eski Sümerbank arazisi üzerinde yapımını tamamladığımız ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplu açılış töreninde hizmete aldığımız Sümerpark projemiz var. 15 milyon liranın üzerinde bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu önemli projemiz, Kapalı Spor Merkezi, Futbol Sahası, Basketbol Sahası, Tenis Kortu, Kondisyon Aletleri Alanı, Koşu Parkuru, Yürüyüş Yolu, Restoran, Kafe ve yeşil alanlarıyla Manisa'ya değer katacak. 10 milyon 652 bin lira yatırımla Salihli'de yapımını tamamladığımız Atatürk Spor Salonu ve kapalı yüzme havuzu gençlerimize ve sporcularımıza hizmet veriyor. Aynı şekilde Turgutlu'muzda 10 milyon liranın üzerinde bedelle Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nu da hizmete hazır hale getirdik. Tüm bu yaptığımız tesisler, her zaman amatör spor kulüplerimizin de hizmetinde oldu. Her yaştan ve her kesimden vatandaşımız spor yapabilsin düşüncesiyle bisiklet yolları yatırımı yaptık. Vestel işbirliğiyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolunu Manisa'ya kazandırdık. Bu projemize de 5 buçuk milyon liralık bir yatırım yaptık" dedi.

"Manisa Büyükşehir Belediyemiz spora 81 milyon lira gibi bir yatırım yaptı"

"Futbolun içinden gelmiş biri olarak yaşadığınız sıkıntıları en iyi bilenlerdenim" ifadelerini kullanarak konuşmasına devam eden Başkan Ergün, "Bunları en aza indirmek için yasaların bize verdiği imkanlar ölçüsünde sizlere desteğimizin devam edeceğini bilmenizi isterim. 2014 yılından bugüne kadar yalnızca malzeme yardımı noktasında amatör kulüplerimize sağladığımız desteklerin 3 milyon liraya ulaştığını belirtmek isterim. 2014'ten bu yana yaptığımız nakdi yardımların miktarının da 6 milyon 400 bin liraya ulaştığını arkadaşlarım bana bildirdi. Yaklaşık 10 milyon liraya ulaşan bu desteklerimizin elinizi güçlendirdiğini umuyorum. Şu ana kadar spor tesisleri, nakdi ve ayni yardımlarla Manisa Büyükşehir Belediyemiz spora 81 milyon lira gibi bir yatırım yaptı. Eski parayla ifade edecek olursak, tam 81 trilyon. Gençlerimize, Manisa'mıza bu az bile. Helali hoş olsun" açıklamalarını yaptı.

Konuşmaların ardından kulüplere yardım çekleri takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program son buldu.

