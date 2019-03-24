Manisa Eğitim-Bir-Sen Sarıgöl’de üyeleriyle buluştu

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanlığı Sarıgöl'de düzenlediği kahvaltılı toplantıda üyeleriyle buluştu.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Sarıgöl'de kahvaltılı toplandı düzenledi. Düzenlenen toplantıda üyeleriyle bir araya gelen sendika yönetimi üyelerinin istek ve şikayetlerini dinledi. Toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Eğitim-Bir-Sen 27 yıllık soylu mücadelesiyle bu günlere geldik. Kahvaltıyı düzenleyen Sarıgöl Temsilcimiz Meryem Demir'i teşekkür ederim. Aramızda bizlerle olan davetlilere de katılımlarından dolayı teşekkür ederim"dedi. Sarıgöl Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Meryem Demir ise toplantının verimliği geçtiğini söyledi.

Eğitim hayatının çok önemli olduğunu söyleyen Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, eğitime her zaman destek verdiklerini belirtti.

Düzenlenen kahvaltıya Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı

Kaynak: İHA