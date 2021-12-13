Manisa FK 1-1 Ankara Keçiörengücü | Maç sonucu, özeti TFF 1. Lig'de heyecan 17. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakanın ikinci yarısında birer gol atan iki ekip, berabere kalarak puanları paylaştı.

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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Ahmet Kesim), Landre, Veli Çetin, Özgür Çek (Dk. 74 Anıl Koç), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 46 Sousa), Gakpa, Tabekou, Diallo, Okan Eken (Dk. 56 Kemal Rüzgar) Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 83 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Ackah, Uğur Utlu, Djibrila (Dk. 69 Taşkın Çalış), Vusal Iskandarlı (Dk. 80 Hamza Gür), Olawoyin, Eze Goller: Dk. 57 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK) Sarı kartlar: Dk. 21 Ackah, Dk. 62 Hüseyin Yılmaz, Dk. 88 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Veli Çetin, Dk. 57 Mehmet Yılmaz, Dk. 58 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK) Maçın özetini izlemek için Manisa FK 1-1 Ankara Keçiörengücü maç özeti linkine tıklayabilirsiniz. Ramazan Sarı Spor Editörü Manisa FKAnkara KeçiörengücüTFF 1.Lig