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Manisa FK 1–1 Menemenspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 24 haftasında Manisa FK, konuk ettiği NasaDoge Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Manisa FK 1–1 Menemenspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Menemenspor karşılaştı. İki takımın da önemli fırsatları harcadığı müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 71 Veli Çetin), Özgür Çek, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk 67 Kouter), Gakpa, Diallo (Dk. 67 Tabekou), Erhan Çelenk (Dk. 79 Okan Eken), Ozegovic (Dk. 79 Selim Ilgaz)

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Cisse (Dk. 89 Anıl Yaşar), Muhammet Himmet Ertürk, Ba (Dk. 76 Jiakponna), Abdullah Aydın (Dk. 57 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 76 Kehinde), Ahmet Sağat (Dk. 89 Mahmut Akan)

Goller: Dk. 50 Ozegovic (Manisa FK), Dk. 79 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Erhan Çelenk, Dk. 45 Nizamettin Çalışkan, Dk. 45+2 Hakan Barış, Dk. 80 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)

Maçın özetini izlemek için Manisa FK 1–1 Menemenspor linkine tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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