Manisa FK 1–1Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. haftasında Manisa FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Manisa FK Hakan Barış ile öne geçti. Son dakikalara kadar müsabakayı önde götüren ev sahibi ekip 90+1. dakikada Ariyibi'nin golüne engel olamayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek, Gökhan Memişoğlu, Nurettin Dinçer Demir

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 71 Yasin Pehlivan), Diallo (Dk. 71 Okan Eken), Gakpa, Hakan Barış (Dk 90+3 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk (Dk. 85 Sousa), Ozegovic (Dk. 71 Tabekou)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 61 Şahverdi Çetin), Abdullah Durak, Geraldo (Dk. 61 Chahechouhe), Zahid (Dk 73 Ali Kaan Güneren), Mehmet Murat Uçar (Dk. 61 Ariyibi), Owusu (Dk. 46 Eren Derdiyok)

Goller: Dk. 55 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 5 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 79 Landre, Dk. 83 Yasin Pehlivan, Dk. 86 Sousa, Dk. 90 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 87 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.