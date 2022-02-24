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  3. Manisa FK 2 – 1 Eyüpspor | Maç sonucu

Manisa FK 2 – 1 Eyüpspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Manisa FK evinde konuk ettiği Eyüpspor'u Erhan Çelenk ve Diallo'nun attığı gollerle 2-1 yendi. Eyüpspor'un golünü Timur Temeltaş atarken 36 Pa Dibba ise 36.dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manisa FK 2 – 1 Eyüpspor | Maç sonucu

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Bedirhan Altunbaş, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Veli Çetin), Gakpa (Dk. 82 Sousa), Diallo (Dk. 82 Selim Ilgaz), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk. 66 Anıl Koç), Ozegovic (Dk. 82 Okan Eken)

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 79 Mete Kaan Demir), Sekidika (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Badji (Dk. 46 Timur Temeltaş), Ahmed Ildız (Dk. 79 Enes Keskin), Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Cenk Ahmet Alkılıç), Pa Dibba, Umut Bulut

Goller: Dk. 39 Erhan Çelenk, Dk. 50 Diallo (Manisa FK), Dk. 85 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 36 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Nizamettin Çalışkan, Dk. 61 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 54 Buatu, Dk. 90+6 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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