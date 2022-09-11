Manisa FK 2 - 2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 5. hafta maçında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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Manisa FK 2 - 2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin (Dk. 70 Ba), Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak (Dk. 76 Batuhan Kör), Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 30 Selim Ilgaz) (Dk. 70 Grezda), Gakpa, Diallo, Adem Büyük

Yeni Malatyaspor: Abdülsamed Damlu, Taha Gür, Barış Başdaş, Awuku, Arda Hilmi Şengül, Haqi, Donsah (Dk. 83 Atakan Müjde), Doğukan Emeksiz (Dk. 77 Berat Mert), Cengizhan Akgün (Dk. 83 Mert Miraç Altınbaş), Oğün Özçiçek, Malle

Goller: Dk. 10 (penaltıdan) ve Dk. 63 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk. 53 Adem Büyük, Dk. 89 Batuhan Kör (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Cengizhan Akgün, Dk. 59 Donsah, Dk. 60 Abdülsamed Damlu Dk. 60 Barış Başdaş, Dk. 90+5 Malle, (Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Domgjonas, Dk. 90+2 Çağrı Giritlioğlu, 90+5 Ayberk Karapo, Dk. 90+7 Adem Büyük (Manisa FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 59 Cihat Arslan (Teknik direktör), Dk. 90+5 Haqi (Yeni Malatyaspor)

Manisa FK 2 - 2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

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