Manisa FK 2–1 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu maçta ev sahibi ekip geriye düşse de mücadeleyi bırakmadı.

30. dakikada Marvin Gakpa ve 49 dakikada Muhammet Taha Şahin'in golüyle Manisa FK maçı 2-1 kazandı. Ümraniyespor'un golü ise 24. dakikada Bammou'dan geldi.

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.