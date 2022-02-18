On Numara sonuçları 21 Şubat 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Şubat 2022Hinterlant ne demek, TDK'ya göre Hinterlant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Adanaspor – BB Erzurumspor maçı canlı izle | Adanaspor – BB Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiKalp Yarası Yaman ölüyor mu? Kalp Yarası dizisinin finalinde Yaman (Toprak Can Adıgüzel) ölecek mi?İstiklal Marşı ne anlama gelmektedir? İstiklal Marşı nasıl bestelendi kısaca?Manisa FK 2–1 Ümraniyespor | Maç sonucu, özetiSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?HDP'li Pervin Buldan'dan Türkiye'ye tehdit! "Öcalan'ın sabrı taşarsa, vay halinize!"Domenec Torrent ateş hattından çıkacak kadroyu belirledi! Göztepe maçını bu ilk 11'le çözecek!Kurnaköy, Emirli ve Yenişehir mesire alanları yenileniyor!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Manisa FK 2–1 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti

Manisa FK 2–1 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Manisa FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manisa FK 2–1 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu maçta ev sahibi ekip geriye düşse de mücadeleyi bırakmadı.

30. dakikada Marvin Gakpa ve 49 dakikada Muhammet Taha Şahin'in golüyle Manisa FK maçı 2-1 kazandı. Ümraniyespor'un golü ise 24. dakikada Bammou'dan geldi.

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT