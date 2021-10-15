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Manisa FK - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki

TFF 1.Ligin 9.haftasında Manisa FK evinde Adanaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Manisa FK - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...

Manisa FK - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkan TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter döküyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Adanaspor arasında oynanacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Manisa FK - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki  haberimizde... 

MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Manisa FK - Adanaspor maçı 17 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

Manisa FK - Adanaspor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

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