TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Adanaspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Manisa FK - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Adanaspor maçı 17 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Adanaspor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.