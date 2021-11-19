2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Manisa FK ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manisa FK - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANİSA FK- ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Altınordu maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA FK - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Altınordu maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK- ALTINORDU MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa FK - Altınordu maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Enver Aydın görev alacak.