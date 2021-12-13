TFF 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen tarfatarlar ise internet arama motorlarında Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANİSA FK - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı 14 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA FK - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Türkmen görev alacak.