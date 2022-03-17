Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Ankaragücü karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manisa FK – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MANİSA FK – ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK – Ankaragücü maçı 20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manisa'da, Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA FK – ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK – Ankaragücü maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK – ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa FK – Ankaragücü maçını hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Enver Aydın görev alacak.