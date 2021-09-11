Manisa Fk – B.B. Erzurumspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta |Canlı Skor Takip

Manisa Fk – B.B. Erzurumspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Manisa Fk – B.B. Erzurumspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Manisa Fk- B.B. Erzurumspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Manisa Fk-B.B. Erzurumspor maçı 11.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Manisa Fk- B.B. Erzurumspor Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Manisa Fk– B.B. Erzurumspor maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Manisa Fk - B.B. Erzurumspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Manisa Fk – B.B. Erzurumspor maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Manisa Fk - B.B. Erzurumspor Puan Durumu

Ev sahibi Manisa Fk takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 3 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 9 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 3. sırada kendisine yer buldu Rakip B.B. Erzurumspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 2 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 6 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 6. sırada kendisine yer buldu

Manisa Fk - B.B. Erzurumspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ONUR ÖZÜTOPRAK düdük çalacak

Manisa Fk-B.B. ErzurumsporAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Manisa Fk takımı oynadığı 3 maç sonrasında 8 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve 5 averajı bulunuyor B.B. Erzurumspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor