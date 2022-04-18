Manisa FK - Balıkesirspor maçı canlı izle | Manisa FK - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında Manisa FK ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Manisa FK - Balıkesirspor maçı canlı izle | Manisa FK - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Balıkesirspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Manisa FK - Balıkesirspor maçı canlı izle | Manisa FK - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
MANİSA FK - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Manisa FK ile Balıkesirspor arasındaki maç, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Melis Özçiğdem yönetiyor. Özçiğdem'in yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Suat Güz yapıyor.
MANİSA FK - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE
MANİSA FK - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Manisa FK ile Balıkesirspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
MANİSA FK - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
MANİSA FK İLK 11
13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
7. MARVIN LADJI GAKPA
10. HAKAN BARIŞ
11. SELİM ILGAZ
21. NINO KOUTER
23. LOICK LANDRE
30. DEMBA DIALLO
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
51. OGNJEN OZEGOVIC
55. YASİN PEHLİVAN
96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU
BALIKESİRSPOR İLK 11
19. ATİLLA ÖZMEN
53. BİROL PARLAK
35. BATUHAN İŞÇİLER
3. BERAT AYDOĞDU
2. ERDEM GÖKÇE
14. BOSSE ADAM CEDRIC KORE
90. FOXI KETHEVOAMA
20. ABRAHAM NNAMDI NWANKWO
63. İBRAHİM HALİL ÇOLAK
18. MAHATMA OSUMANU OTOO
10. ANIL TAŞDEMİR