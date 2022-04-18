Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Balıkesirspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Manisa FK - Balıkesirspor maçı canlı izle | Manisa FK - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MANİSA FK - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Manisa FK ile Balıkesirspor arasındaki maç, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Melis Özçiğdem yönetiyor. Özçiğdem'in yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Suat Güz yapıyor.

MANİSA FK - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Manisa FK ile Balıkesirspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK İLK 11

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK

7. MARVIN LADJI GAKPA

10. HAKAN BARIŞ

11. SELİM ILGAZ

21. NINO KOUTER

23. LOICK LANDRE

30. DEMBA DIALLO

37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN

51. OGNJEN OZEGOVIC

55. YASİN PEHLİVAN

96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU

BALIKESİRSPOR İLK 11

19. ATİLLA ÖZMEN

53. BİROL PARLAK

35. BATUHAN İŞÇİLER

3. BERAT AYDOĞDU

2. ERDEM GÖKÇE

14. BOSSE ADAM CEDRIC KORE

90. FOXI KETHEVOAMA

20. ABRAHAM NNAMDI NWANKWO

63. İBRAHİM HALİL ÇOLAK

18. MAHATMA OSUMANU OTOO

10. ANIL TAŞDEMİR