TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayacak TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Manisa FK ile BB Erzurumspor arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Manisa FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

MANİSA FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - BB Erzurumspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00da başlayacak. Bu zorlu mücadele Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - BB Erzurumspor karşılaşması TRT Spor ve Beinsports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.



Mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bayram Başkan olacak.