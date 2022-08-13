Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Manisa FK ile Boluspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Manisa FK - Boluspor maçı canlı izle | Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 1.haftasındaki Manisa FK - Boluspor maçı 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Adem Cinek yönetiyor. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Mehmet Şengül yapıyor.

MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor kanalından şifresiz, olarak izlenebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK İLK 11

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK

5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN

7. MARVIN LADJI GAKPA

15. ALIOUNE BA

18. EROS GREZDA

21. DEMBA DIALLO

36. BURAK ALTIPARMAK

45. AYBERK KARAPO

66. DAVID DOMGJONAS

89. ERHAN ÇELENK

96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU

BOLUSPOR İLK 11

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA

10. DEJVİ BREGU

11. GÖKHAN KARADENİZ

13. NABY YOUSSOUF OULARE

14. ONUR ULAŞ

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

17. HAKAN BİLGİÇ

20. GÖKHAN ALSAN

24. FURKAN DEMİR

58. BURAK ASAN

61. BÜLENT CEVAHİR