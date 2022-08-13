Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Manisa FK ile Boluspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Manisa FK - Boluspor maçı canlı izle | Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 1.haftasındaki Manisa FK - Boluspor maçı 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Adem Cinek yönetiyor. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Mehmet Şengül yapıyor.
MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE
MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor kanalından şifresiz, olarak izlenebiliyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
MANİSA FK İLK 11
13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN
7. MARVIN LADJI GAKPA
15. ALIOUNE BA
18. EROS GREZDA
21. DEMBA DIALLO
36. BURAK ALTIPARMAK
45. AYBERK KARAPO
66. DAVID DOMGJONAS
89. ERHAN ÇELENK
96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU
BOLUSPOR İLK 11
25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
10. DEJVİ BREGU
11. GÖKHAN KARADENİZ
13. NABY YOUSSOUF OULARE
14. ONUR ULAŞ
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
17. HAKAN BİLGİÇ
20. GÖKHAN ALSAN
24. FURKAN DEMİR
58. BURAK ASAN
61. BÜLENT CEVAHİR