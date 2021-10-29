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Manisa FK - Boluspor maçı canlı izle | Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de futbol heyecan 11. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK'nın evinde Boluspor'u konuk edeceği maçı izlemek isteyenler için Manisa FK - Boluspor maçı canlı izle | Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Manisa FK - Boluspor maçı canlı izle | Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK evinde Boluspor'u konuk ediyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler için Manisa FK - Boluspor maçı canlı izle | Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

MANİSA FK- BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Manisa FK - Boluspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Gürcan Hasova görev alacak.

MANİSA FK- BOLUSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Manisa FK - Boluspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

MANİSA FK - BOLUSPOR MAÇI İLK 11'İ

Manisa FK: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan, Veli Çetin, Loïck Landre, Marvin Gakpa, Nino Kouter, Dever Orgill, Guevin Tormin, Sertaç Çam.

Boluspor: Gentian Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven, Fethi Özer, Emin Bayram,  Odise Roshi, Abdurrahman Canlı, Kabongo Kassongo, Abdoulaye Diarrassouba, Dejvi Bregu. 

 

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