Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa FK - Ergene Velimeşe, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon Beyaz Grup'ta liderliği elinde bulunduran Manisa ekibi 5'de 5 yaptı. Ergene Velimeşe ise ligin kötü giden takımlarından birisi. Tekirdağ ekibi Velimeşe, 5 maçın sonunda 2 puan toplayarak ligin 17. sırasında bulunuyor. Peki, Manisa FK - Ergene Velimeşe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

MANİSA FK - ERGENE VELİMEŞE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacak olan Manisa ve Ergene Velimeşe, mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelede hakem, Levent Gümüşdere düdük çalacak. Levent Gümüşdere'nin yardımcılıklarını Oğuzhan Yazır ve İlke Akman yapacak.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Manisa FK - Ergene Velimeşe maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları