Manisa FK – Eyüpspor maçı canlı izle | Manisa FK – Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Manisa FK – Eyüpspor maçı canlı izle | Manisa FK – Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Manisa FK – Eyüpspor maçı canlı izle | Manisa FK – Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1. Lig’in 27.haftasındaki Manisa FK – Eyüpspor maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Eren Özyemişçioğlu yönetiyor. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Bersan Duran yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Selim Özen görev alıyor.
MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE
MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1. Lig’in 27.haftasındaki Manisa FK – Eyüpspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
MANİSA FK İLK 11
13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN
7. MARVIN LADJI GAKPA
10. HAKAN BARIŞ
22. SADİ KARADUMAN
23. LOICK LANDRE
30. DEMBA DIALLO
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
51. OGNJEN OZEGOVIC
77. BEDİRHAN ALTUNBAŞ
89. ERHAN ÇELENK
EYÜPSPOR İLK 11
15. EMRULLAH ŞALK
4. YALÇIN KILINÇ
39. MANANGA JONATHAN BUATU
9. UMUT BULUT
11. PA AMAT DIBBA
21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN
71. JESSE TAMUNOBARABOYE SEKIDIKA
54. MEHMET USLU
66. AHMED ILDIZ
93. STRAHIL VENKOV POPOV
95. STEPHANE BADJI