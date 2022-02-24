Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Manisa FK – Eyüpspor maçı canlı izle | Manisa FK – Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig’in 27.haftasındaki Manisa FK – Eyüpspor maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Eren Özyemişçioğlu yönetiyor. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Bersan Duran yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Selim Özen görev alıyor.

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig’in 27.haftasındaki Manisa FK – Eyüpspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK İLK 11

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK

5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN

7. MARVIN LADJI GAKPA

10. HAKAN BARIŞ

22. SADİ KARADUMAN

23. LOICK LANDRE

30. DEMBA DIALLO

37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN

51. OGNJEN OZEGOVIC

77. BEDİRHAN ALTUNBAŞ

89. ERHAN ÇELENK

EYÜPSPOR İLK 11

15. EMRULLAH ŞALK

4. YALÇIN KILINÇ

39. MANANGA JONATHAN BUATU

9. UMUT BULUT

11. PA AMAT DIBBA

21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN

71. JESSE TAMUNOBARABOYE SEKIDIKA

54. MEHMET USLU

66. AHMED ILDIZ

93. STRAHIL VENKOV POPOV

95. STEPHANE BADJI