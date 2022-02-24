Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kaçıncı yılı 2022? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu milli bayram mıdır? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajlarıManisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya - Ukrayna savaşı açıklaması: Tedbirler kararlılıkla alınacaktırAnkara Keçiörengücü – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Tuzla Belediyesi’nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Maske farkındalığı arttırıldıDenizlispor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?21. Yüzyılda olacak iş değil! Rusya işgalinin ardından Ukrayna'dan geriye enkaz kaldı! Kan revan götüren ülkedeki görüntüler yürek sızlattı!Sistireci ne demek, TDK'ya göre Sistireci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | 24 Şubat 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK– Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Eyüpspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK – Eyüpspor maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manisa'da, Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK – Eyüpspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa FK – Eyüpspor maçını hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve  Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Selim Özen görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT