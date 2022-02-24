Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Eyüpspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK – Eyüpspor maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manisa'da, Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK – Eyüpspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK – EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa FK – Eyüpspor maçını hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Selim Özen görev alacak.