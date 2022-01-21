Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Gençlerbirliği arasındaki heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Bu kapsamda Manisa FK – Gençlerbirliği maçı canlı izle | Manisa FK – Gençlerbirliği maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Gençlerbirliği maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.30'da Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mustafa Hakan Belder görev alıyor.

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Gençlerbirliği maçı TRT Avaz kanalında yayınlanaıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LERİ

MANİSA FK İLK 11

29. ÖMER KAHVECİ

5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN

7. MARVIN LADJI GAKPA

10. HAKAN BARIŞ

17. ANIL KOÇ

22. SADİ KARADUMAN

23. LOICK LANDRE

37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN

60. ÖZGÜR ÇEK

70. SERGE WILLIAM TABEKOU OUAMBE

89. ERHAN ÇELENK

Yedekler

31. SAMET KARABATAK

4. AHMET KESİM

8. ANDRE ALEXANDRE CARREIRA DE SOUSA

14. YİĞİT KEREM

20. VELİ ÇETİN

21. NINO KOUTER

30. DEMBA DIALLO

55. YASİN PEHLİVAN

99. OKAN EKEN

Teknik Sorumlu

TURGAY ALTAY

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

1. RAMAZAN KÖSE

3. MUSA ŞAHİNDERE

4. ARDA KIZILDAĞ

8. AARON TSHIBOLA

14. METEHAN MERT

17. BARIŞ ALICI

18. GÖKHAN GÜL

23. DMYTRO GRECHYSHKIN

26. SAMİ GÖKHAN ALTIPARMAK

33. MUHAMMED BAYIR

91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA

YEDEKLER

99. ATALAY GÖKÇE

5. MERT KULA

7. SINTAYEHU SALLALICH

12. SERDARCAN ERALP

20. ABDULLAH ŞAHİNDERE

21. OLEKSANDR BIELIAIEV

22. FURKAN ŞEKER

27. ÖMÜRCAN ARTAN

28. BARAN BAŞYİĞİT

Teknik Sorumlu

METİN DİYADİN