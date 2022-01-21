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Manisa FK – Gençlerbirliği maçı canlı izle | Manisa FK – Gençlerbirliği maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Manisa FK – Gençlerbirliği maçı canlı izle | Manisa FK – Gençlerbirliği maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...

Manisa FK – Gençlerbirliği maçı canlı izle | Manisa FK – Gençlerbirliği maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Gençlerbirliği arasındaki heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Bu kapsamda Manisa FK – Gençlerbirliği maçı canlı izle | Manisa FK – Gençlerbirliği maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde... 

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Gençlerbirliği maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü  saat 13.30'da  Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve Mert Bulut  yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mustafa Hakan Belder görev alıyor. 

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE 

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK – Gençlerbirliği maçı TRT Avaz kanalında yayınlanaıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LERİ

MANİSA FK İLK 11

29. ÖMER KAHVECİ
5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN
7. MARVIN LADJI GAKPA
10. HAKAN BARIŞ
17. ANIL KOÇ
22. SADİ KARADUMAN
23. LOICK LANDRE
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
60. ÖZGÜR ÇEK
70. SERGE WILLIAM TABEKOU OUAMBE
89. ERHAN ÇELENK

 Yedekler

31. SAMET KARABATAK
4. AHMET KESİM
8. ANDRE ALEXANDRE CARREIRA DE SOUSA
14. YİĞİT KEREM
20. VELİ ÇETİN
21. NINO KOUTER
30. DEMBA DIALLO
55. YASİN PEHLİVAN
99. OKAN EKEN

 Teknik Sorumlu
TURGAY ALTAY

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

1. RAMAZAN KÖSE
3. MUSA ŞAHİNDERE
4. ARDA KIZILDAĞ
8. AARON TSHIBOLA
14. METEHAN MERT
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
26. SAMİ GÖKHAN ALTIPARMAK
33. MUHAMMED BAYIR
91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA

YEDEKLER

99. ATALAY GÖKÇE
5. MERT KULA
7. SINTAYEHU SALLALICH
12. SERDARCAN ERALP
20. ABDULLAH ŞAHİNDERE
21. OLEKSANDR BIELIAIEV
22. FURKAN ŞEKER
27. ÖMÜRCAN ARTAN
28. BARAN BAŞYİĞİT

 Teknik Sorumlu
METİN DİYADİN

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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