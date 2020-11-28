Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta, futbol heyecanı 12. hafta ile devam ediyor. Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK evinde Hekimoğlu Trabzon'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Ligde, 11 maç sonunda 31 puana ulaşan Manisa FK ligin zirvesinde yer alıyor. Hekimoğlu Trabzon ise 10 maçta 21 puan topladı ve 2. sırada yerini aldı. Peki, Manisa FK - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

MANİSA FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Manisa FK - Hekimoğlu Trabzon 12. haftada karşılaşıyor. Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başlayacak. Mücadele, Mustafa İlker Coşkun tarafından yönetilecek. Mustafa İlker Coşkun'un yardımcılıklarını ise Özgür Fatih Kalaycı ve Vedat Hoşnam üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Manisa FK - Hekimoğlu Trabzon maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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