Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçında lider Manisa FK, İnegölspor'u evinde ağırlıyor. Sezona iyi bir giriş yapan Manisa FK, 3 maçtır kazanıyor. Ligde 4'de 4 yapmak için İnegölspor'a da takılmadan geçmek isteyen Manisa ekibi, mutlak galibiyet peşinde. İnegölspor ise sezon başladığından beri 3 maçtır kazanamıyor. 2 beraberlik 1 mağlubiyeti bulunan İnegölspor, kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Manisa FK - İnegölspor maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MANİSA FK - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Manisa FK - İnegölspor'u ağırlıyor. Karşılaşma 10 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Manisa Mümin Özkasap stadında oynanacak mücadeleyi hakem, Gökhan Alkayalar yönetecek. Gökhan Alkayalar'ın yardımcılıklarını ise Erdem Değirmenci ve Enes Berk Güçlü üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl Misli.com'un sponsor olduğu 2. Lig'de bazı maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Manisa FK - İnegölspor maçının şu an için Misli.com üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Maç programı yayınlandığı an haberimiz güncellenecektir.