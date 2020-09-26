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Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manisa FK, TFF 2. Lig'in 2.hafta mücadelesinde Kocaelispor'u konuk edecek. Peki Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde futbol ligleri tam gaz oynanmaya devam ediyor. Bu kapsamda TFF 2.Lig'in 2.haftasında oynanacak müsabakada Manisa FK, Kocaelispor'u konuk edecek. Zorlu mücadeleyi takip etmek için futbolseverler Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

MANİSA FK- KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Manisa FK, bugün Manisa Mümin Özkasap stadyumunda oynanacak olan maçta Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadeleyi Özgür Reha Alıcı yönetecek. Alıcı'nın yardımcılıklarını Şeyhmus Baysal ve Selçuk Kaplan yapacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bu yıl TFF ve Misli.com arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonucunda 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamalarından izlenebilecek.

Manisa FK - Kocaelispor müsabakası saat 16.00'da Misli.com uygulaması ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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