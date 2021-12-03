TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANİSA FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Kocaelispor maçı 5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA FK- KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Kocaelispor maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa FK - Kocaelispor maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Soyutürk görev alacak.